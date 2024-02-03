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Николич назвал Головина и Миранчука лучшими футболистами России

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Главный тренер дубайского «Шабаб Аль-Ахли» серб Марко Николич ответил, кто входит в топ-3 лучших футболистов России.
Николич назвал Головина и Миранчука лучшими футболистами России
  • Gettyimages.ru

«Головин и Миранчук точно. Не знаю, кого ещё назвать», — заявил Николич в интервью на YouTube-канале российского журналиста Нобеля Арустамяна.

По мнению тренера, третье место в списке лучших российских футболистов пока свободно.

«В России есть много хороших игроков. Мне нравится Тикнизян, но он не представляет Россию. Наир сейчас фантастически прогрессирует, суперигрок. Также очень нравится Файзуллаев, но, к сожалению, он тоже не русский», — сказал он.

44-летний серб возглавлял московский «Локомотив» с 2020 по 2021 год.

Ранее Николич заявил, что надеется на скорое возвращение российских клубов в европейские турниры.

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