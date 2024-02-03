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Агент Барбоза считает, что «Зенит» отлично заработает на продаже Кассьерры в будущем

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Португальский агент Паулу Барбоза высказался о ситуации касательно продления контракта с нападающим «Зенита» Матео Кассьеррой.
Агент Барбоза считает, что «Зенит» отлично заработает на продаже Кассьерры в будущем
  • РИА Новости

«Продление контракта с Кассьеррой — правильное решение руководства «Зенита». На мой взгляд, Матео является одним из ключевых игроков команды сейчас. Тем более что в этом сезоне у него очень хорошая результативность», — цитирует Барбозу «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что форвард стал приносить большую пользу клубу. 

«Думаю, в будущем «Зенит» может отлично заработать на продаже Кассьерры. Если он продолжит так же играть, то желающие купить его обязательно найдутся», — добавил Барбоза.

2 февраля стало известно, что «Зенит» продлил контракт с Кассьеррой. Новое соглашение действует до конца сезона-2026/27.

В текущем сезоне колумбийский форвард в 22 матчах во всех турнирах забил 15 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее агент Кассьерры заявил, что «Зенит» получил предложения от «Севильи» и «Аль-Шабаба».

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