Агент Барбоза считает, что «Зенит» отлично заработает на продаже Кассьерры в будущем
- РИА Новости
«Продление контракта с Кассьеррой — правильное решение руководства «Зенита». На мой взгляд, Матео является одним из ключевых игроков команды сейчас. Тем более что в этом сезоне у него очень хорошая результативность», — цитирует Барбозу «РБ Спорт».
Он также подчеркнул, что форвард стал приносить большую пользу клубу.
«Думаю, в будущем «Зенит» может отлично заработать на продаже Кассьерры. Если он продолжит так же играть, то желающие купить его обязательно найдутся», — добавил Барбоза.
2 февраля стало известно, что «Зенит» продлил контракт с Кассьеррой. Новое соглашение действует до конца сезона-2026/27.
В текущем сезоне колумбийский форвард в 22 матчах во всех турнирах забил 15 мячей и отдал пять результативных передач.
Ранее агент Кассьерры заявил, что «Зенит» получил предложения от «Севильи» и «Аль-Шабаба».