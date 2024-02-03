RT в Telegram
Подпишись

Ежов: приятно понимать, что у «Крыльев Советов» есть реальные шансы на медали

Короткая ссылка
Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов высказался о шансах самарского клуба занять призовые места в текущем сезоне чемпионата России по футболу.
Ежов: приятно понимать, что у «Крыльев Советов» есть реальные шансы на медали
  • РИА Новости

«Если бы по итогам первой части нынешнего сезона РПЛ «Крылья» были бы третьими, то я поставил бы нам пятерку. А так — четыре с плюсом», — приводит слова Ежова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что самарскому клубу необходимо играть на победу.

«Но приятно, когда ты можешь посмотреть и сказать: «Блин, а реально есть какие-то варианты и шансы на медали», — добавил Ежов.

«Крылья Советов» после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрали 29 очков и занимают шестое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что футболисты «Крыльев Советов» приехали на сборы с лишним весом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить