Ежов: приятно понимать, что у «Крыльев Советов» есть реальные шансы на медали

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов высказался о шансах самарского клуба занять призовые места в текущем сезоне чемпионата России по футболу.

«Если бы по итогам первой части нынешнего сезона РПЛ «Крылья» были бы третьими, то я поставил бы нам пятерку. А так — четыре с плюсом», — приводит слова Ежова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что самарскому клубу необходимо играть на победу.

«Но приятно, когда ты можешь посмотреть и сказать: «Блин, а реально есть какие-то варианты и шансы на медали», — добавил Ежов.

«Крылья Советов» после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрали 29 очков и занимают шестое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что футболисты «Крыльев Советов» приехали на сборы с лишним весом.