Ежов: приятно понимать, что у «Крыльев Советов» есть реальные шансы на медали
- РИА Новости
«Если бы по итогам первой части нынешнего сезона РПЛ «Крылья» были бы третьими, то я поставил бы нам пятерку. А так — четыре с плюсом», — приводит слова Ежова «Чемпионат».
Он также подчеркнул, что самарскому клубу необходимо играть на победу.
«Но приятно, когда ты можешь посмотреть и сказать: «Блин, а реально есть какие-то варианты и шансы на медали», — добавил Ежов.
«Крылья Советов» после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрали 29 очков и занимают шестое место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что футболисты «Крыльев Советов» приехали на сборы с лишним весом.