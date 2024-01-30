Футболисты «Крыльев Советов» приехали на сборы с лишним весом

Главный врач самарских «Крыльев Советов» Сергей Артамонов рассказал, каково функциональное состояние игроков перед тренировочными сборами.

«У некоторых футболистов была небольшая прибавка в весе. Проверили процент жира в организме и доложили тренерскому штабу. Надеемся на профессионализм игроков, что на втором сборе померим и всё будет в порядке», — приводит слова Артамонова «Спорт-Экспресс».

По словам врача, превышение в весе небольшое.

«Держим до 11 процентов норму жира, что подлежит коррекции. Чтобы это доставляло серьёзные проблемы и мы снижали нагрузки, такого нет», — сказал он.

Самарская команда после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрала 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев пройдёт стажировку в «Крыльях Советов».