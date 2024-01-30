RT в Telegram
Подпишись

Футболисты «Крыльев Советов» приехали на сборы с лишним весом

Короткая ссылка
Главный врач самарских «Крыльев Советов» Сергей Артамонов рассказал, каково функциональное состояние игроков перед тренировочными сборами.
Футболисты «Крыльев Советов» приехали на сборы с лишним весом
  • РИА Новости

«У некоторых футболистов была небольшая прибавка в весе. Проверили процент жира в организме и доложили тренерскому штабу. Надеемся на профессионализм игроков, что на втором сборе померим и всё будет в порядке», — приводит слова Артамонова «Спорт-Экспресс».

По словам врача, превышение в весе небольшое.

«Держим до 11 процентов норму жира, что подлежит коррекции. Чтобы это доставляло серьёзные проблемы и мы снижали нагрузки, такого нет», — сказал он.

Самарская команда после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрала 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев пройдёт стажировку в «Крыльях Советов».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить