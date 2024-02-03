Агент Джикии: по футболисту есть масса звонков, но его приоритет — остаться в «Спартаке»

Вадим Шпинёв, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, рассказал, что футболист хочет остаться в стане красно-белых.

«Пока что нечего сказать абсолютно. Сейчас решения нет. Всё находится в рабочем процессе, ведём переговоры. Приоритет Джикии — остаться и продолжить карьеру в «Спартаке». Вокруг Георгия творится истерика, это не на руку ему. Но сейчас всё нормально», — цитирует Шпинёва Metaratings.ru.

Как сообщает «Евро-Футбол», руководство столичного клуба готово предложить капитану команды новое соглашение на два года с зарплатой в размере €1,7 млн в год с возможностью продления на один сезон. Уточняется, что с бонусами зарплата футболиста может возрасти до €2 млн.

Джикия в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями и получил две жёлтые карточки. В последний раз 30-летний футболист выходил на поле в игре Кубка России в октябре.

Ранее агент Георгия Джикии высказался о переговорах со столичным клубом относительно контракта своего клиента.