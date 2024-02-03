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Российские гимнасты отказались выступать на турнирах в нейтральном статусе

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Cтарший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала возможное выступление спортсменов в нейтральном статусе на международных соревнованиях.
Российские гимнасты отказались выступать на турнирах в нейтральном статусе
  • РИА Новости

«Сразу говорю, что в спортивной гимнастике нет спортсменов, кто подал бы заявку на участие в соревнованиях в нейтральном статусе. У нас был допуск, но как нейтральные спортсмены мы заявляться отказались. На таких условиях мы выступать не будем», — цитирует Родионенко РИА Новости.

2 февраля стало известно, что четырёх российских гимнастов допустили к турнирам FIG в нейтральном статусе.

В июле FIG объявила о допуске гимнастов из России и Белоруссии к международным соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что FIG приняла решение выдать нейтральный статус 30 представителям Белоруссии.

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