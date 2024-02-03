Арутюнянц: если сейчас Джикия будет на рынке, «Ростов» его рассмотрит

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался об интересе клуба к защитнику «Спартака» Георгию Джикии.

«У нас четыре центральных защитника. Если Джикия сейчас будет на рынке, мы рассмотрим его», — приводит слова Арутюнянца «РБ Спорт».

Как сообщает «Евро-Футбол», руководство столичного клуба готово предложить капитану команды новое соглашение на два года с зарплатой в размере €1,7 млн в год с возможностью продления на один сезон. Уточняется, что с бонусами зарплата футболиста может возрасти до €2 млн.

Джикия в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями и получил две жёлтые карточки. В последний раз 30-летний футболист выходил на поле в игре Кубка России в октябре.

Ранее агент Георгия Джикии высказался о переговорах со столичным клубом относительно контракта своего клиента.