Бруенок не будет обращаться в полицию в связи с домогательствами тренера

Спортсменка сборной России по прыжкам в воду Мария Бруенок сообщила, что не будет обращаться в правоохранительные органы из-за домогательств тренера Павла Муякина.

«В правоохранительные органы обращаться я не собираюсь», — цитирует спортсменку ТАСС.

31 января стало известно, что Бруенок обвинила Муякина в сексуальных домогательствах. Спортсменка является членом сборной России и призёром первенства страны.

61-летний специалист, которому было запрещено заниматься тренерской деятельностью, посетил 30 января бассейн в Саратове во время тренировки спортсменов. Инцидент подтолкнул прыгунью в воду придать историю огласке.

Муякин являлся главным тренером Центра развития FINA по прыжкам в воду (с 2019 по 2020 год). Его ученики являются победителями чемпионатов Европы и участниками Олимпийских игр.

Ранее сообщалось, что Муякин отстранён после обвинений в домогательствах.