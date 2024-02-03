Бруенок не будет обращаться в полицию в связи с домогательствами тренера
- РИА Новости
«В правоохранительные органы обращаться я не собираюсь», — цитирует спортсменку ТАСС.
31 января стало известно, что Бруенок обвинила Муякина в сексуальных домогательствах. Спортсменка является членом сборной России и призёром первенства страны.
61-летний специалист, которому было запрещено заниматься тренерской деятельностью, посетил 30 января бассейн в Саратове во время тренировки спортсменов. Инцидент подтолкнул прыгунью в воду придать историю огласке.
Муякин являлся главным тренером Центра развития FINA по прыжкам в воду (с 2019 по 2020 год). Его ученики являются победителями чемпионатов Европы и участниками Олимпийских игр.
Ранее сообщалось, что Муякин отстранён после обвинений в домогательствах.