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Агент Антона Миранчука подтвердил интерес к футболисту из Турции

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Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, высказался об интересе турецких клубов к клиенту.
Агент Антона Миранчука подтвердил интерес к футболисту из Турции
  • Gettyimages.ru

«Миранчук в Турции? Он не собирался сейчас куда-то уходить. Да, интерес на самом деле есть, подтверждаю, но сейчас мы остаёмся. Не хотим бросать клуб в середине чемпионата, Антон сам не хочет сейчас уходить. По поводу переговоров с каким-то клубом — пускай сербские агенты и лжецы рассказывают что угодно», — цитирует Шпинёва Metaratings.ru.

Как сообщает 61saat, руководство «Трабзонспора» связалось с агентом Миранчука и поставило под сомнение требуемые финансовые условия.

По сообщениям СМИ, Миранчук может продолжить карьеру в «Трабзонспоре». Клуб турецкой Суперлиги планирует в ближайшее время сделать предложение 28-летнему игроку.

В текущем сезоне полузащитник провёл за «Локомотив» 28 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2024 года.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин оценил игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

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