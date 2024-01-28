Сёмин: Миранчук не сдавался и убедил тренера, что может приносить пользу «Аталанте»
- РИА Новости
«Сколько бы игрового времени ни давали Миранчуку в «Аталанте», он всегда правильно относился к тренерским решениям. Алексей работал, не сдавался и в конце концов убедил тренера и руководителей в том, что может приносить пользу команде. Поэтому пришёл успех», — цитирует Сёмина «Чемпионат».
В матче 22-го тура чемпионата Италии «Аталанта» победила «Удинезе» со счётом 2:0.
В составе победителей отличились россиянин Алексей Миранчук и Джанлука Скамакка.
«Аталанта» набрала 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А.
Ранее итальянский журналист Андреа Элефанте высказался об Алексее Миранчуке.