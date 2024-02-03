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«РБ Спорт»: «Спартак» намерен подписать вратаря до закрытия трансферного окна

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«Спартак» заинтересован в приобретении голкипера в зимнее трансферное окно.
«РБ Спорт»: «Спартак» намерен подписать вратаря до закрытия трансферного окна
  • Gettyimages.ru

Как сообщает «РБ Спорт», переговоры с кандидатами ведутся, приоритет клуба — подписать вратаря до окончания зимнего трансферного окна. 

По информации источника, вероятность подписания нового голкипера довольно высока.

«Спартак» по итогам 18 туров с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.

Ранее Ковтун объяснил, почему защитник Георгий Джикия должен вытеснить Алексиса Дуарте из основы «Спартака».

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