«РБ Спорт»: «Спартак» намерен подписать вратаря до закрытия трансферного окна

«Спартак» заинтересован в приобретении голкипера в зимнее трансферное окно.

Как сообщает «РБ Спорт», переговоры с кандидатами ведутся, приоритет клуба — подписать вратаря до окончания зимнего трансферного окна.

По информации источника, вероятность подписания нового голкипера довольно высока.

«Спартак» по итогам 18 туров с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.

Ранее Ковтун объяснил, почему защитник Георгий Джикия должен вытеснить Алексиса Дуарте из основы «Спартака».