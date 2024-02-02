Ковтун объяснил, почему Джикия должен вытеснить Дуарте из основы «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Ковтун высказал мнение, почему защитник Георгий Джикия должен вытеснить Алексиса Дуарте из основного состава красно-белых.

«Конечно, тренерский штаб вполне мог использовать в центре обороны двух левоногих центральных защитников — Джикию и Срджана Бабича. Но в итоге Абаскаль отдал предпочтение сербу и Алексису Дуарте. Что касается Бабича, то вопросов по нему нет. Он защитник высокого уровня по всем критериям. Испанец хотел увидеть его в команде и получил. А парагвайца, напротив, очень многие критиковали за его результативные ошибки. Россиянин тоже не обходится без помарок, но результативные вспомнить сложно. К тому же он всегда сражается на поле», — заявил Ковтун RT.

Ранее сообщалось, что Ковтун считает, что защитник красно-белых Георгий Джикия не давал поводов посадить себя на скамейку запасных.