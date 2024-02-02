Ковтун: Джикия не давал поводов усадить себя в запас в «Спартаке»

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Ковтун считает, что защитник красно-белых Георгий Джикия не давал поводов посадить себя на скамейку запасных.

«Ситуация с Джикией зашла в тупик. Он привык к тому, что при всех тренерах остаётся ключевым исполнителем и лидером. Да и сам Георгий не давал поводов усадить себя на скамейку, поскольку без остатка выкладывался в каждом матче. Считаю, вопрос возраста в данной ситуации отходит на второй план. Другое дело, если имеется конфликт с Абаскалем. Считаю, сторонам необходимо найти компромисс. Капитан однозначно способен помочь клубу. Не имеет смысла брать ещё одного иностранца на место вожака коллектива, вокруг которого тот выстраивался в течение многих лет», — заявил Ковтун RT.

Ранее Бушманов прокомментировал игровые качества Джикии.