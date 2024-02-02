Бушманов не считает, что в 30 лет Джикия растерял свои сильные качества

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов прокомментировал игровые качества защитника «Спартака» Георгия Джикии.

«В случае с Джикией я бы не стал говорить о возрасте. 30 лет для центрального защитника в современном футболе ничто. Сейчас это самый расцвет. Понятное дело, скорость на прежнем уровне не сохранишь, зато появляется драгоценный опыт. После 30 ты куда лучше читаешь ситуацию на поле, предвидишь, как будут развиваться те или иные игровые эпизоды. Сильные качества Георгия по-прежнему на месте. Тут скорее встаёт вопрос взаимоотношений с наставником и внутренней мотивации», — заявил Бушманов RT.

Ранее Бушманов высказался о контракте Джикии.