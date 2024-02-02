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Бушманов — о Джикии: в «Спартаке» не собираются сохранять его во что бы то ни стало

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Бывший главный тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов высказался о контракте защитника «Спартака» Георгия Джикии.
Бушманов — о Джикии: в «Спартаке» не собираются сохранять его во что бы то ни стало
  • РИА Новости

«Я так понимаю, в «Спартаке» не собираются сохранять Джикию во что бы то ни стало. Но у него ещё полгода действует контракт. Несмотря на сложившуюся ситуацию, Георгий остаётся одним из опытнейших футболистов москвичей и их капитаном на протяжении многих лет. Думаю, если он не получит действительно выгодных предложений, то останется в команде. Всё зависит от мотивации и желания защитника», — заявил Бушманов RT.

Ранее агент Георгия Джикии высказался о переговорах со столичным клубом касательно контракта своего клиента.

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