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Менеджер боксёра Усика обвинил Фьюри в трусости

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Эгис Климас, менеджер украинского боксёра Александра Усика, высказался о британце Тайсоне Фьюри, который получил травму и снялся с поединка.
Менеджер боксёра Усика обвинил Фьюри в трусости
  • © Соцсети спортсмена

«Фьюри — настоящий трус, который сделает всё, чтобы не встретиться с Усиком. Он попросил свою жену ударить его сковородой по лбу. Когда эту новость донесли до Усика, он лишь улыбнулся. Это всё, что он сделал. Он слишком силён морально, чтобы сломаться», — приводит слова Климаса The Ring.

3 февраля стало известно, что Фьюри получил травму во время спарринга. У него рассечение над правым глазом. 35-летнему боксёру наложили большое количество швов.

Поединок между бойцами должен был пройти 17 февраля в Саудовской Аравии.

Напомним, что Усик в последнем бою отстоял свои пояса в поединке с британцем Энтони Джошуа. В активе украинца 20 побед и ни одного поражения. 34-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья. 

Ранее сообщалось, что команда Усика начала поиски нового соперника для украинца после новости о травме Фьюри.

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