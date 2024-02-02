Глушаков — о своей игре за «Ростов» на Зимнем кубке РПЛ: бегал и пыхтел

Полузащитник Денис Глушаков считает, что в целом неплохо действовал в матче Зимнего кубка РПЛ с «Шабаб Аль-Ахли» (ОАЭ) в Абу-Даби.

«Три-четыре дня нас гоняли очень сильно: и тренажёрный зал, и бега. Моё состояние вполне хорошее. Со стороны мне кажется, что бегал и пыхтел, так что ничего», — сказал Глушаков в эфире телеканала «Матч ТВ».

По его словам, футболисты команды Валерия Карпина контролировали второй тайм и забили голы.

«Но удаление поломало игру чуть и план на матч. Пришлось перестроиться, в меньшинстве играть всегда сложнее, тем более под нагрузками», — добавил Глушаков.

Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу «Ростова». В составе победителей отличились Николай Комличенко, Егор Голенков и Иван Комаров.

В следующем матче жёлто-синие сыграют со «Спартаком» 7 февраля.

Ранее сообщалось, что «Ростов» близок к подписанию контракта с Эль-Аскалани.





