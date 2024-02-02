НХЛ проведёт в 2025 году международный турнир без участия России
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В соревнованиях, которые пройдут в феврале, примут участие сборные Канады, США, Финляндии и Швеции, сообщает пресс-служба лиги.
Планируется, что матчи могут пройти в Монреале и Бостоне. Турнир получил название «Четыре нации».
Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что игроки НХЛ примут участие в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов.