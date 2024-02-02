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НХЛ проведёт в 2025 году международный турнир без участия России

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) проведут турнир в 2025 году без участия сборной России.
НХЛ проведёт в 2025 году международный турнир без участия России
  • Gettyimages.ru
  • © Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket

В соревнованиях, которые пройдут в феврале, примут участие сборные Канады, США, Финляндии и Швеции, сообщает пресс-служба лиги.

Планируется, что матчи могут пройти в Монреале и Бостоне. Турнир получил название «Четыре нации».

Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что игроки НХЛ примут участие в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов.

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