Американский миллиардер профинансирует Олимпиаду, где спортсменам разрешат принимать допинг

Американский миллиардер Питер Тиль хочет провести Олимпийские игры, где спортсменам разрешат принимать допинг.

Как сообщает New York Post, атлеты смогут принимать любые пищевые добавки и препараты. Соревнования планируют провести в пяти видах спорта (плавание, гимнастика, тяжёлая атлетика, лёгкая атлетика и единоборства).

Планируется, что Игры будут проводиться раз в год.

Автор проекта доктор Арон Д'Суза заявил, что на этой Олимпиаде атлеты могут принимать препараты «открыто и честно» в отличие от Олимпийских игр.

Ранее CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.