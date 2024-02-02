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Американский миллиардер профинансирует Олимпиаду, где спортсменам разрешат принимать допинг

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Американский миллиардер Питер Тиль хочет провести Олимпийские игры, где спортсменам разрешат принимать допинг.
Американский миллиардер профинансирует Олимпиаду, где спортсменам разрешат принимать допинг
  • Gettyimages.ru

Как сообщает New York Post, атлеты смогут принимать любые пищевые добавки и препараты. Соревнования планируют провести в пяти видах спорта (плавание, гимнастика, тяжёлая атлетика, лёгкая атлетика и единоборства).

Планируется, что Игры будут проводиться раз в год.

Автор проекта доктор Арон Д'Суза заявил, что на этой Олимпиаде атлеты могут принимать препараты «открыто и честно» в отличие от Олимпийских игр.

Ранее CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

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