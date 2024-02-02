Тарханов считает, что главные успехи Карпина в футболе ждут его впереди

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов поздравил с 55-летием наставника национальной команды Валерия Карпина.

«Я помню Валерия ещё в молодые годы, а сейчас ему 55 лет, время летит быстро. Хочу пожелать ему успехов в его работе и жизни и только самого наилучшего. Как бы я мог охарактеризовать Карпина как тренера? Карпин — грамотный специалист, и все команды под его руководством выглядели хорошо. В сборной России он просмотрел большую группу игроков, и я с этим согласен, ведь неизвестно, сколько ещё продлится вся эта ситуация, а молодых футболистов надо готовить, и он на правильном пути», — сказал Тарханов RT.

Экс-тренер также ответил на вопрос, вырос ли Валерий Карпин как тренер с момента прихода в «Ростов» и сборную России.

«Конечно, он вырос. Ведь даже Леонид Федун как-то назвал его сбитым лётчиком, но оказался неправ. Валерий доказывает, что он настоящий тренер. Добился ли он успеха к 55 годам? Думаю, всё впереди: Карпин был чемпионом как игрок, а как тренер — ещё нет. Но, естественно, в «Ростове», скорее всего, будет сложно добиться этого. Наверное, тут нужен клуб, который способен выиграть чемпионат», — добавил он.

Ранее Непомнящий заявил, что Карпин вырос как тренер с приходом в сборную России.