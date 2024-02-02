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Непомнящий заявил, что Карпин вырос как тренер с приходом в сборную России

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Российский тренер Валерий Непомнящий поздравил с 55-летием наставника национальной команды Валерия Карпина.
Непомнящий заявил, что Карпин вырос как тренер с приходом в сборную России
  • РИА Новости

«В первую очередь хотел бы пожелать Валерию здоровья: в тренерском деле это важный аспект. Семейного благополучия, творческих успехов. Пусть он ищет и находит. Ну и самое главное — оставаться самим собой», — сказал Непомнящий RT.

Экс-тренер также ответил на вопрос, как бы он сам мог охарактеризовать Валерия Карпина.

«Я наблюдал за ним с самого начала его тренерской карьеры, мы с ним пересекались, и он даже помогал мне. Скажу так: начинал он с большими амбициями и, простите, с большим обломом. Прошло какое-то время, и он понял, что тренерское дело является довольно серьёзным и овладеть им непросто, даже обладая для этого всеми качествами. Сейчас я вижу, как он растёт и прибавляет, как он чётко и твёрдо стоит на своей позиции, и, как мне кажется, приход в национальную сборную помог ему вырасти. Он стал слышать игроков, а они, в свою очередь, понимают его», — добавил он.

Ранее Карпин высказался о своём 55-летии.

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