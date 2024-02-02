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Карпин: единственное, что меня беспокоит в 55 лет, — не могу долго спать

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Главный тренер сборной России по футболу и «Ростова» Валерий Карпин высказался о своём 55-летии.
Карпин: единственное, что меня беспокоит в 55 лет, — не могу долго спать
  • РИА Новости

«Честно, не замечаю за собой признаков старого человека. Единственное, что меня беспокоит, — не могу долго спать», — приводит слова Карпина Sport24.

Тренер заявил, что раньше в свой выходной мог спать до полудня.

«Сейчас, если до 9 поспал, считай успех. Говорят же — старенькие долго не спят», — сказал он.

2 февраля наставнику сборной России исполняется 55 лет.

Карпин возглавляет национальную команду с 2021 года, а «Ростов» — с 2017-го.

Ранее испанский футбольный клуб «Реал Сосьедад» поздравил Карпина с 55-летием.

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