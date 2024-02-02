Карпин: единственное, что меня беспокоит в 55 лет, — не могу долго спать
- РИА Новости
«Честно, не замечаю за собой признаков старого человека. Единственное, что меня беспокоит, — не могу долго спать», — приводит слова Карпина Sport24.
Тренер заявил, что раньше в свой выходной мог спать до полудня.
«Сейчас, если до 9 поспал, считай успех. Говорят же — старенькие долго не спят», — сказал он.
2 февраля наставнику сборной России исполняется 55 лет.
Карпин возглавляет национальную команду с 2021 года, а «Ростов» — с 2017-го.
Ранее испанский футбольный клуб «Реал Сосьедад» поздравил Карпина с 55-летием.