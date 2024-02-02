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Сафонов считает, что уход Джикии не станет для «Спартака» трагедией

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Агент Алексей Сафонов высказал мнение касательно возможного ухода защитника Георгия Джикии из «Спартака».
Сафонов считает, что уход Джикии не станет для «Спартака» трагедией
  • РИА Новости

«Даже если капитан уйдёт, это не станет для «Спартака» трагедией, ведь народу у них на три состава. Плюс сборы вместе с основой проводит талантливый Никита Бозов 2005 года рождения. В своё время в стане красно-белых больше доверяли молодым воспитанникам. Но Абаскаль при прочих равных делает выбор в пользу иностранцев. А россияне из-за этого попадают под раздачу», — заявил Сафонов RT.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и Джикия обсудят новый контракт в начале февраля.

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