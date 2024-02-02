Сафонов считает, что уход Джикии не станет для «Спартака» трагедией

Агент Алексей Сафонов высказал мнение касательно возможного ухода защитника Георгия Джикии из «Спартака».

«Даже если капитан уйдёт, это не станет для «Спартака» трагедией, ведь народу у них на три состава. Плюс сборы вместе с основой проводит талантливый Никита Бозов 2005 года рождения. В своё время в стане красно-белых больше доверяли молодым воспитанникам. Но Абаскаль при прочих равных делает выбор в пользу иностранцев. А россияне из-за этого попадают под раздачу», — заявил Сафонов RT.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и Джикия обсудят новый контракт в начале февраля.