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Ударившаяся головой о лёд фигуристка Симонова вернулась к тренировкам

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Российская фигуристка Мария Симонова рассказала, что приступила к тренировкам.
Ударившаяся головой о лёд фигуристка Симонова вернулась к тренировкам
  • Gettyimages.ru

«Я уже постепенно приступила к тренировкам. Самочувствие отличное», — написала Симонова в своём Telegram-канале.

Инцидент случился 24 января. Партнёр не смог удержать Симонову во время поддержки, она упала с высоты и ударилась головой. Пара смогла завершить программу и получила 42,51 балла.

После выступления фигуристку госпитализировали.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о решении CAS дисквалифицировать Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил.

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