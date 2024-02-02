Ударившаяся головой о лёд фигуристка Симонова вернулась к тренировкам
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«Я уже постепенно приступила к тренировкам. Самочувствие отличное», — написала Симонова в своём Telegram-канале.
Инцидент случился 24 января. Партнёр не смог удержать Симонову во время поддержки, она упала с высоты и ударилась головой. Пара смогла завершить программу и получила 42,51 балла.
После выступления фигуристку госпитализировали.
Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о решении CAS дисквалифицировать Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил.