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Навка призвала дисквалифицированную Валиеву не сдаваться

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о решении CAS дисквалифицировать Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил.
Навка призвала дисквалифицированную Валиеву не сдаваться
  • РИА Новости

«Невероятно крутая, сильная, наша чемпионка, дорогая Камила! Что я хочу тебе сказать, в 17 лет жизнь только начинается, а это просто очередная страница твоей книги, которую тебе нужно пройти. У тебя всё впереди, ты одна из немногих одарённых Богом, что просто не имеешь права сдаваться. Хочется пожелать тебе преодолеть эти препятствия», — написала Навка в Telegram-канале.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Но об этом результате стало известно только после командного турнира Олимпиады 2022 года в Пекине.

Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России золотой медали командного турнира, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

Ранее бывший министр спорта России Павел Колобков назвал кровожадным решение CAS по делу Валиевой.

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