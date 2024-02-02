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Камоцци: для меня в России есть только «Спартак», не рассматриваю работу в других клубах

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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал возможную работу в России.
Камоцци: для меня в России есть только «Спартак», не рассматриваю работу в других клубах
  • РИА Новости

«Я провёл в «Спартаке» шесть лет, и для меня в России есть только красно-белые! Не рассматриваю работу в системе других российских клубов. Почему такая преданность? Во-первых, это «Спартак». Во-вторых, Леонид Федун и Зарема Салихова дали мне возможность работать и быть известным», — цитирует Камоцци Metaratings.ru.

1 июля 2022 года специалист объявил об уходе из московского клуба. В августе команду покинул Леонид Федун.

«Спартак» по итогам 18 туров с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и бывший генеральный директор клуба Шамиль Газизов договорились о решении судебных разбирательств мирным путём.

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