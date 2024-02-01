«Спартак» и Газизов договорились о решении судебных разбирательств мирным путём

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила, что руководство московского клуба и бывший генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов приняли совместное решение отказаться от обоюдных судебных исков.

«Спартак» и Газизов по всем искам договорились о мирном урегулировании конфликтов. Условия соглашения не будут разглашены, это конфиденциальная информация», — цитирует Завьялову ТАСС.

По её словам, стороны пришли к определённым договорённостям. Однако соглашение пока не подписано.

«Устная договорённость об урегулировании всех споров есть, они будут решены путём медиативного соглашения. С человеческой точки зрения, любой мир лучше войны», — добавила Завьялова.

«Спартак» и Газизов судятся с 2021 года. Генеральный директор махачкалинского «Динамо» проиграл семь судебных разбирательств. Он в том числе требовал взыскать со «Спартака» задолженность по выходному пособию. Московский клуб подал один иск к Газизову.

Спортивный менеджер работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

Ранее сообщалось, что Газизов согласен разрешить спор со «Спартаком» в досудебном порядке.



