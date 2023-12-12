Газизов согласен разрешить спор со «Спартаком» в досудебном порядке

Бывший гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, что готов пойти на мировое соглашение с клубом.

«Хотелось бы, чтобы это перешло в конкретную плоскость, а не просто разговоры. Хотел бы решать ситуацию по-футбольному: спокойно и без судебных издержек. Надеюсь, что всё решится в досудебном порядке», — цитирует его Sport24.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

Октябрьский суд Башкирии удовлетворил иск «Спартака» в конце января и взыскал с Газизова 92 млн рублей. 8 августа верховный суд Башкирии отклонил апелляционную жалобу.

Ранее Газизов назвал лучших, по его мнению, тренеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам первого круга.