Газизов считает Ивича, Семака и Осинькина лучшими тренерами РПЛ по итогам первого круга
- РИА Новости
«Хорошо сработал Владимир Ивич. Дальше поставил бы Сергея Семака. Лучший российский тренер в данный момент. Третьим назову Осинькина», — цитирует Газизова «РБ Спорт».
После 15 туров в РПЛ лидером турнирной таблицы является «Краснодар», набравший 32 очка. Следом идут «Зенит» и «Динамо», у которых в активе 30 и 25 очков соответственно.
Ранее Вадим Евсеев назвал Ивича лучшим тренером РПЛ по итогам первого круга.