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Газизов считает Ивича, Семака и Осинькина лучшими тренерами РПЛ по итогам первого круга

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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов назвал лучших, по его мнению, тренеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам первого круга.
Газизов считает Ивича, Семака и Осинькина лучшими тренерами РПЛ по итогам первого круга
  • РИА Новости

«Хорошо сработал Владимир Ивич. Дальше поставил бы Сергея Семака. Лучший российский тренер в данный момент. Третьим назову Осинькина», — цитирует Газизова «РБ Спорт».

После 15 туров в РПЛ лидером турнирной таблицы является «Краснодар», набравший 32 очка. Следом идут «Зенит» и «Динамо», у которых в активе 30 и 25 очков соответственно.

Ранее Вадим Евсеев назвал Ивича лучшим тренером РПЛ по итогам первого круга.

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