Евсеев назвал Ивича лучшим тренером РПЛ по итогам первого круга
«Удаётся ли следить за РПЛ? Да, немного. Одна победа может всё решить. Но «Краснодар» сейчас заслуженно занимает первое место в таблице. Ивич — сильный специалист? Скажу так: я не проиграл, играя против его команды. Кто лучший тренер первого круга РПЛ? Точно Ивич», — приводит слова Евсеева «РБ Спорт».
После 15 туров «Краснодар» с 32 очками лидирует в чемпионате. «Зенит» (30) располагается на второй строчке.
В следующем туре «Краснодар» сыграет в гостях с «Уралом», а «Зенит» встретится с «Сочи».
Ивич возглавил российскую команду в январе 2023 года. 46-летний сербский специалист два раза выиграл чемпионат Израиля с «Маккаби» (Тель-Авив).
Ранее бывший футболист сборной России Игорь Колыванов подвёл итоги первого круга РПЛ.