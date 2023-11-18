Евсеев назвал Ивича лучшим тренером РПЛ по итогам первого круга

Главный тренер краснодарской «Кубани» Вадим Евсеев высказал мнение, что наставник «Краснодара» Владимир Ивич является лучшим специалистом РПЛ по итогам первого круга.

«Удаётся ли следить за РПЛ? Да, немного. Одна победа может всё решить. Но «Краснодар» сейчас заслуженно занимает первое место в таблице. Ивич — сильный специалист? Скажу так: я не проиграл, играя против его команды. Кто лучший тренер первого круга РПЛ? Точно Ивич», — приводит слова Евсеева «РБ Спорт».

После 15 туров «Краснодар» с 32 очками лидирует в чемпионате. «Зенит» (30) располагается на второй строчке.

В следующем туре «Краснодар» сыграет в гостях с «Уралом», а «Зенит» встретится с «Сочи».

Ивич возглавил российскую команду в январе 2023 года. 46-летний сербский специалист два раза выиграл чемпионат Израиля с «Маккаби» (Тель-Авив).

Ранее бывший футболист сборной России Игорь Колыванов подвёл итоги первого круга РПЛ.