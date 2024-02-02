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RMC Sport: зарплата Хэмилтона в Ferrari составит €50 млн за сезон

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Стала известна зарплата семикратного чемпиона мира «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона после перехода в Ferrari.
RMC Sport: зарплата Хэмилтона в Ferrari составит €50 млн за сезон
  • Gettyimages.ru

Как сообщает RMC Sport, британский гонщик будет зарабатывать €50 млн за сезон в составе итальянской команды.

Ferrari 1 февраля объявил о переходе Хэмилтона из Mercedes. 39-летний англичанин присоединится к итальянской команде в 2025 году. Пилот подписал многолетний контракт.

Немногим ранее стало известно, что британец активировал опцию в контракте, чтобы разорвать трудовое соглашение с Mercedes.

Ранее Хэмилтон поблагодарил Mercedes за предоставленный шанс вырасти в большого в профессиональном плане пилота.

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