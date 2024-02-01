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Хэмилтон — об уходе из Mercedes: настало время принять новый вызов

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Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон поблагодарил Mercedes за предоставленный шанс вырасти в большого в профессиональном плане пилота.
Хэмилтон — об уходе из Mercedes: настало время принять новый вызов
  • Gettyimages.ru
  • © Clive Mason - Formula 1

«Я провёл потрясающие 11 лет с этой командой, и я так горжусь тем, чего мы достигли вместе. Но для меня настало время сделать этот шаг, и я рад принять новый вызов», — цитирует Хэмилтона пресс-служба британской конюшни.

При этом он подчеркнул, что на 100% полон решимости показать наилучшие результаты в этом сезоне.

«И сделать свой последний год в составе «серебряных стрел» незабываемым», — добавил Хэмилтон.

Ferrari 1 февраля объявил о переходе Хэмилтона из Mercedes. 39-летний англичанин присоединится к итальянской команде в 2025 году. Пилот подписал многолетний контракт.

Немногим ранее стало известно, что британец активировал опцию в контракте, чтобы разорвать трудовое соглашение с Mercedes.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон вёл переговоры с Ferrari и Red Bull.

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