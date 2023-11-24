Хэмилтон вёл переговоры с Ferrari и Red Bull

Руководитель австрийской команды Red Bull Кристиан Хорнер сообщил о переговорах с британским пилотом немецкой команды Mercedes Льюисом Хэмилтоном.

«В начале года у нас было несколько разговоров с представителями Хэмилтона», — приводит слова Хорнера Daily Mail.

Также руководитель Red Bull заявил, что 38-летний британец вёл переговоры с итальянской командой Ferrari.

«В мае Хэмилтон также встретился с председателем правления Ferrari Джоном Элканном в Монако. Думаю, что у них серьёзные переговоры», — сказал он.

Хэмилтон выступает за Mercedes с 2013 года. На его счету семь чемпионских титулов в «Формуле-1». В конце августа он продлил контракт с немецким клубом до конца 2025 года.

Ранее сообщалось, что тысячи фанатов заказали Хэмилтону известный энергетик.