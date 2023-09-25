Тысячи фанатов заказали Хэмилтону известный энергетик
- Gettyimages.ru
Во время интервью пилота в Японии фанаты заметили в кадре штрих-код для оформления заказов на напитки. Затем они стали оформлять заказы на Хэмилтона, его партнёра Джорджа Расселла и руководителя команды Тото Вольфа.
Из-за большого количества заказов сотрудникам компании придётся изменить штрих-код.
Напомним, что за команду Red Bull выступает главный конкурент Хэмилтона — Макс Ферстаппен.
Ранее сообщалось, что Ферстаппен стал победителем Гран-при Японии «Формулы-1».