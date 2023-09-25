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Тысячи фанатов заказали Хэмилтону известный энергетик

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Болельщики заказали тысячи энергетических напитков Red Bull для британского гонщика Льюиса Хэмилтона в гостиничный номер Mercedes.
Тысячи фанатов заказали Хэмилтону известный энергетик
  • Gettyimages.ru

Во время интервью пилота в Японии фанаты заметили в кадре штрих-код для оформления заказов на напитки. Затем они стали оформлять заказы на Хэмилтона, его партнёра Джорджа Расселла и руководителя команды Тото Вольфа.

Из-за большого количества заказов сотрудникам компании придётся изменить штрих-код. 

Напомним, что за команду Red Bull выступает главный конкурент Хэмилтона — Макс Ферстаппен.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен стал победителем Гран-при Японии «Формулы-1».

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