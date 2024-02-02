Николич: лучшие воспоминания о матчах с ЦСКА — шесть игр, шесть побед

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич высказался о лучших воспоминаниях в России.

«Лучшие воспоминания о матчах с ЦСКА — шесть игр, шесть побед. Большая радость их обыгрывать», — цитирует Николича «Чемпионат».

Сербский тренер возглавлял железнодорожников с мая 2020-го по октябрь 2021 года. Николич начал тренерскую карьеру в 2008 году. Он работал главным тренером в сербском «Партизане», словенской «Олимпии» и венгерском «МОЛ Фехервар».

С июля 2023 года специалист работает с «Шабах Аль-Ахли».

Ранее Николич пожелал Слуцкому удачи в «Шанхай Шэньхуа».