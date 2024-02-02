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Шалимов: никогда не знаешь, чего ждать от «Спартака»

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Тренер Игорь Шалимов высказался об игре «Спартака» в текущем сезоне чемпионата России по футболу.
Шалимов: никогда не знаешь, чего ждать от «Спартака»
  • РИА Новости

«Никогда знаешь, чего ждать от этой команды. И схемы меняются, и состав не угадаешь. Есть провалы, есть и хорошие матчи. Посмотрим, как они будут выглядеть. Прошлая весна была провальной: были на втором месте, на семь очков опережая ЦСКА, а закончили чемпионат с «минус четыре» от них и на третьем месте», — цитирует Шалимова «Чемпионат».

«Спартак» по итогам 18 туров с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует «Краснодар» (38).

Гильермо Абаскаль был назначен главным тренером красно-белых летом 2022 года. 34-летний испанец подписал контракт до июня 2025-го.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и Газизов договорились о решении судебных разбирательств мирным путём.

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