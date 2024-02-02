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Сборная России поздравила Карпина с 55-летием

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Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала поздравление главного тренера национальной команды Валерия Карпина с днём рождения.
Сборная России поздравила Карпина с 55-летием
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

2 февраля наставнику сборной России исполняется 55 лет.

«Поздравляем главного тренера и экс-игрока сборной России с днём рождения! Желаем Валерию Георгиевичу крепчайшего здоровья, вдохновения, семейного благополучия и ярких побед», — говорится в Telegram-канале национальной команды.

Карпин выступал за российскую сборную в качестве игрока с 1992 по 2003 год, а возглавляет главную команду страны с 2021-го. Также он тренирует футбольный клуб «Ростов».

Ранее Карпин рассказал, как оштрафовал футболиста за лишний вес на €10 тысяч.

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