Сборная России поздравила Карпина с 55-летием

Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала поздравление главного тренера национальной команды Валерия Карпина с днём рождения.

2 февраля наставнику сборной России исполняется 55 лет.

«Поздравляем главного тренера и экс-игрока сборной России с днём рождения! Желаем Валерию Георгиевичу крепчайшего здоровья, вдохновения, семейного благополучия и ярких побед», — говорится в Telegram-канале национальной команды.

Карпин выступал за российскую сборную в качестве игрока с 1992 по 2003 год, а возглавляет главную команду страны с 2021-го. Также он тренирует футбольный клуб «Ростов».

Ранее Карпин рассказал, как оштрафовал футболиста за лишний вес на €10 тысяч.