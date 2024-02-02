Балахнин: «Ростов» в текущем сезоне играет на своём уровне

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин признался, что ему нравится игра команды Валерия Карпина в чемпионате России по футболу сезона-2023/24.

«В прошлом сезоне они стрельнули выше своего потолка. Дело даже не в «Ростове», в прошлом сезоне многие упали ниже своего уровня. А в этом году команда играет на своём уровне», — цитирует Балахнина Metaratings.

По его мнению, в «Ростове» в новом сезоне начали «совсем другую трансферную политику».

«Берутся более качественные футболисты. К сожалению, зарубежные, российского игрока на усиление трудно найти», — добавил Балахнин.

«Ростов» (21 очко) по итогам 18 туров занимает десятое место в турнирной таблице. Команда Карпина возобновит чемпионат матчем на своём поле с самарскими «Крыльями Советов» 1 марта.

Ранее Карпин сообщил, что оштрафовал футболиста за лишний вес на €10 тыс.























