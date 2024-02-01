Сайнс-младший объявил об уходе из Ferrari по окончании 2024 года

Испанец Карлос Сайнс-младший принял решение покинуть команду «Формулы-1» Ferrari.

«Мы с Ferrari расстанемся в конце 2024 года. Впереди у нас ещё долгий сезон, и я сделаю всё возможное для команды и её болельщиков по всему миру», — написал Сайнс в социальных сетях.

Он пообещал, что в скором времени расскажет своим поклонникам о своих планах.

Ferrari 1 февраля объявил о переходе Льюиса Хэмилтона из Mercedes. 39-летний англичанин присоединится к итальянской команде в 2025 году. Пилот подписал многолетний контракт.

Немногим ранее стало известно, что британец активировал опцию в контракте, чтобы разорвать трудовое соглашение с Mercedes.

Ранее Хэмилтон заявил, что для него настало время принять новый вызов.





