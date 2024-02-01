Ferrari объявил о переходе Хэмилтона из Mercedes в 2025 году

Семикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон перейдёт в Ferrari.

39-летний англичанин присоединится к итальянской команде в 2025 году. Пилот подписал многолетний контракт, говорится в сообщении пресс-службы Ferrari.

Немногим ранее стало известно, что британец активировал опцию в контракте, чтобы разорвать трудовое соглашение с Mercedes.

Хэмилтон выступает за Mercedes с 2013 года. На его счету семь чемпионских титулов в «Формуле-1».

Ранее сообщалось, что Хэмилтон вёл переговоры с Ferrari и Red Bull.