Ferrari объявил о переходе Хэмилтона из Mercedes в 2025 году
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39-летний англичанин присоединится к итальянской команде в 2025 году. Пилот подписал многолетний контракт, говорится в сообщении пресс-службы Ferrari.
Немногим ранее стало известно, что британец активировал опцию в контракте, чтобы разорвать трудовое соглашение с Mercedes.
Хэмилтон выступает за Mercedes с 2013 года. На его счету семь чемпионских титулов в «Формуле-1».
Ранее сообщалось, что Хэмилтон вёл переговоры с Ferrari и Red Bull.