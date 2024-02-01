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Генменеджер «Торпедо»: лимит на легионеров позволил КХЛ засверкать новыми именами

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Генеральный менеджер нижегородского «Торпедо» Максим Гафуров считает, что не стоит менять лимит на легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Генменеджер «Торпедо»: лимит на легионеров позволил КХЛ засверкать новыми именами
  • Gettyimages.ru
  • © Yellow Dog Productions

«Только лига засверкала новыми именами, как, фактически, мы откатываемся назад. Я понимаю каждого руководителя: результат всем нужен здесь и сейчас. Все сложности с легионерами шикарно подходят для роста всей лиги через свою молодёжь», — цитирует Гафурова Metaratings.

При этом он подчеркнул, что пятерых качественных легионеров практически нереально собрать в одной команде.

«Такого количества для всех просто нет. Мы видим, как только-только во многих клубах начали подпускать молодёжь», — добавил Гафуров.

C сезона-2023/24 команды КХЛ могут заявить на матч только трёх зарубежных хоккеистов. Руководители большинства клубов лиги 1 февраля проголосовали за увеличение лимита на легионеров.

По сообщениям СМИ, помимо СКА, против нового лимита проголосовали тольяттинская «Лада», «Сочи» и нижегородское «Торпедо».

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил, почему проголосовал против увеличения лимита на легионеров.

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