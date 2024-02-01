Ротенберг — о лимите на легионеров в КХЛ: цифра три абсолютно правильная для баланса
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«Мы считаем, что цифра три абсолютно правильная для баланса. Это позволит тренерам развивать своих игроков. Ребята должны иметь возможность играть в КХЛ. Если иностранцы будут занимать их места, то наши ребята будут уезжать в Северную Америку», — цитирует Ротенберга «Спорт-Экспресс».
По его мнению, нынешний лимит позволяет найти сильных иностранцев.
«Но при этом акцент идёт на развитие своих игроков. А не на покупку готовых», — добавил Ротенберг.
C сезона-2023/24 команды КХЛ могут заявить на матч только трёх зарубежных хоккеистов. Руководители большинства клубов лиги 1 февраля проголосовали за увеличение лимита на легионеров.
По сообщениям СМИ, помимо СКА, против нового лимита проголосовали тольяттинская «Лада», «Сочи» и нижегородское «Торпедо».
Ранее Ротенберг заявил, что Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки, болеем за него всей страной и ждём.