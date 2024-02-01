Ротенберг: Овечкин побьёт рекорд Гретцки, болеем за него всей страной и ждём

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

«Мы с Сашей обсудим взаимодействие. Готовы работать открыто, и мы очень уважаем Овечкина. Болеем за него всей страной и ждём, что Александр побьёт рекорд Уэйна Гретцки. Я в это верю. Уверен, на Овечкина придёт много детей, которые воспитываются на его примере», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне хоккеист забросил девять шайб и отдал 22 результативные передачи в 44 матчах. Всего на его счету 831 гол и 685 голевых пасов в 1391 игре. Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, отставая на 63 шайбы от Гретцки (894).

Ранее сообщалось, что Овечкин и Руни сделали совместное фото во время отдыха в Дубае.