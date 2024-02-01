Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ахаимова завершила карьеру
- РИА Новости
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«Это была дорога длиною в 20 лет, спасибо всем. Начинается новая глава моей жизни. Спорт и гимнастика навсегда со мной», — написала 26-летняя спортсменка в социальных сетях.
Ахаимова завоевала золотую медаль Игр-2020 в Токио в командном турнире по спортивной гимнастике. Также в её коллекции две серебряные медали чемпионатов мира и золото чемпионата Европы.
Ранее Ахаимова призналась, что хочет посвятить себя личной жизни после завершения карьеры.