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Ахаимова призналась, что хочет посвятить себя личной жизни после завершения карьеры

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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова поделилась планами на жизнь после завершения карьеры.
Ахаимова призналась, что хочет посвятить себя личной жизни после завершения карьеры
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Для меня тренерская работа очень сложная и ответственная, поэтому я не думаю, что хотела бы посвятить всю свою жизнь этому. Я человек, привыкший добиваться самого лучшего результата, и если я была бы тренером, то максимально старалась, чтобы мои спортсмены ездили на Олимпийские игры, соревновались на международном уровне. Но это очень тяжело, к такой ответственности я ещё не готова», — заявила Ахаимова RT.

Она также отметила, что в будущем больше хотела бы быть мамой, а не постоянно проводить время в спортивном зале.

«Сейчас я взаимодействую с международными играми «Дети Азии» и являюсь председателем его союза выпускников. Для меня очень важно продолжать дальше продвигать гимнастику в нашей стране, и без спорта я уже точно не смогу. Буду делать всё возможное, чтобы быть полезной российскому спорту», — добавила Ахаимова.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина сообщила, что ей нравится наблюдать за соревнованиями смешанных пар.

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