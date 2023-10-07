Ахаимова призналась, что хочет посвятить себя личной жизни после завершения карьеры

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова поделилась планами на жизнь после завершения карьеры.

«Для меня тренерская работа очень сложная и ответственная, поэтому я не думаю, что хотела бы посвятить всю свою жизнь этому. Я человек, привыкший добиваться самого лучшего результата, и если я была бы тренером, то максимально старалась, чтобы мои спортсмены ездили на Олимпийские игры, соревновались на международном уровне. Но это очень тяжело, к такой ответственности я ещё не готова», — заявила Ахаимова RT.

Она также отметила, что в будущем больше хотела бы быть мамой, а не постоянно проводить время в спортивном зале.

«Сейчас я взаимодействую с международными играми «Дети Азии» и являюсь председателем его союза выпускников. Для меня очень важно продолжать дальше продвигать гимнастику в нашей стране, и без спорта я уже точно не смогу. Буду делать всё возможное, чтобы быть полезной российскому спорту», — добавила Ахаимова.

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