Шурочкина позитивно оценила появление смешанных пар в синхронном плавании
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«Любые изменения — это движение. Кому-то категорически не нравится данная дисциплина, но я считаю, если что-то новое приходит, значит, чего-то в спорте не хватает. Моя хорошая подруга Дарина Валитова стала первой чемпионкой мира в микс-дуэте с Александром Мальцевым. Мне нравятся соревнования смешанных пар, хоть многие их критикуют. Это невероятная красота и слияние мужской и женской эстетики», — заявила RT Шурочкина.
Ранее Шурочкина поделилась планами на жизнь после того, как завершит карьеру.