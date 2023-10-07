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Шурочкина позитивно оценила появление смешанных пар в синхронном плавании

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Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина призналась, что ей нравится наблюдать за соревнованиями смешанных пар.
Шурочкина позитивно оценила появление смешанных пар в синхронном плавании
  • Gettyimages.ru
  • © microgen

«Любые изменения — это движение. Кому-то категорически не нравится данная дисциплина, но я считаю, если что-то новое приходит, значит, чего-то в спорте не хватает. Моя хорошая подруга Дарина Валитова стала первой чемпионкой мира в микс-дуэте с Александром Мальцевым. Мне нравятся соревнования смешанных пар, хоть многие их критикуют. Это невероятная красота и слияние мужской и женской эстетики», — заявила RT Шурочкина.

Ранее Шурочкина поделилась планами на жизнь после того, как завершит карьеру.

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