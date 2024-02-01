Тикнизян: когда супруга на трибунах, у меня вырастают крылья
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«Как играется, когда супруга на трибунах? Это мой талисман удачи. Она является поводом доставать из себя максимум, и когда она на трибунах, у меня вырастают крылья», — приводит слова Тикнизяна пресс-служба клуба.
2 ноября стало известно, что Тикнизян женился на телеведущей Ромашкиной. Об этом пара сообщила в социальных сетях.
В нынешнем сезоне 24-летний армянин забил восемь мячей и отдал пять голевых передач в 23 матчах за железнодорожников. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее Геннадий Орлов заявил, что Тикнизян усилил бы «Зенит».