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Тикнизян: когда супруга на трибунах, у меня вырастают крылья

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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о своей супруге Яне Ромашкиной.
Тикнизян: когда супруга на трибунах, у меня вырастают крылья
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Как играется, когда супруга на трибунах? Это мой талисман удачи. Она является поводом доставать из себя максимум, и когда она на трибунах, у меня вырастают крылья», — приводит слова Тикнизяна пресс-служба клуба.

2 ноября стало известно, что Тикнизян женился на телеведущей Ромашкиной. Об этом пара сообщила в социальных сетях.

В нынешнем сезоне 24-летний армянин забил восемь мячей и отдал пять голевых передач в 23 матчах за железнодорожников. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Геннадий Орлов заявил, что Тикнизян усилил бы «Зенит».

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