Тикнизян: когда супруга на трибунах, у меня вырастают крылья

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о своей супруге Яне Ромашкиной.

«Как играется, когда супруга на трибунах? Это мой талисман удачи. Она является поводом доставать из себя максимум, и когда она на трибунах, у меня вырастают крылья», — приводит слова Тикнизяна пресс-служба клуба.

2 ноября стало известно, что Тикнизян женился на телеведущей Ромашкиной. Об этом пара сообщила в социальных сетях.

В нынешнем сезоне 24-летний армянин забил восемь мячей и отдал пять голевых передач в 23 матчах за железнодорожников. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Геннадий Орлов заявил, что Тикнизян усилил бы «Зенит».