Бердыев покинул пост главного тренера «Динамо» Махачкала

Махачкалинское «Динамо» и главный тренер Курбан Бердыев завершили трудовое сотрудничество.

«Решение соответствует контрактному договору, в котором есть пункт, позволяющий любой стороне завершить сотрудничество в одностороннем порядке. ФК «Динамо» уважает решение Курбана Бекиевича и благодарит за проделанную работу», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, что в июле текущего года махачкалинское «Динамо» объявило о назначении Бердыева. Детали соглашения специалиста с клубом не разглашаются.

На данный момент «Динамо» с 37 очками лидирует в таблице Первой лиги. В 20-м туре махачкалинский клуб уступил «Торпедо» со счётом 0:2. На второй строчке располагаются «Химки» с 36 баллами. Тройку замыкает «Акрон» (35).

Ранее президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос, стоит ли ожидать приглашения клубов из России в Суперлигу.