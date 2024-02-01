Агент Клаудиньо опроверг новость о возможном переходе игрока в «Коринтианс»
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«Это неправда, что «Коринтианс» начал переговоры с «Зенитом» по трансферу Клаудиньо», — цитирует Гарсию «Чемпионат».
В нынешнем сезоне Клаудиньо провёл за «Зенит» 24 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2027 года.
Ранее Александр Мостовой заявил, что возможный уход Клаудиньо не станет потерей для «Зенита».