Агент Клаудиньо опроверг новость о возможном переходе игрока в «Коринтианс»

Луис Фернандо Гарсия, агент бразильского полузащитника «Зенита» Клаудиньо, высказался о возможном переходе своего клиента в «Коринтианс».

«Это неправда, что «Коринтианс» начал переговоры с «Зенитом» по трансферу Клаудиньо», — цитирует Гарсию «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Клаудиньо провёл за «Зенит» 24 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2027 года.

Ранее Александр Мостовой заявил, что возможный уход Клаудиньо не станет потерей для «Зенита».