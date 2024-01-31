В WADA считают, что адвокаты Валиевой не справились с защитой фигуристки

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что адвокаты фигуристки Камилы Валиевой не справились со своей работой на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Адвокаты Валиевой подвели спортсменку, не сумев доказать источник субстанции. Они не предоставили ничего, что заслуживало бы доверия. Поэтому она получила максимальное наказание», — цитирует Ниггли журналистка Трэйси Холмс в социальных сетях.

При этом он подчеркнул, что для него «два года — это максимальное наказание».

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Но об этом результате стало известно только после командного турнира Олимпиады 2022 года в Пекине.

Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России золотой медали командного турнира, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, третье — Японии.

Ранее бывший министр спорта России Павел Колобков назвал кровожадным решение CAS по делу Валиевой.





